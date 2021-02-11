وكيل «عربية البرلمان»: نُدين بشدة اعتداء ميليشيا الحوثى على مطار أبها

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بشدة الهجومَ الإرهابي الغاشم الذي شنَّته ميليشيا الحوثي على مطار أبها جنوب المملكة العربية السعودية مما تسبب في اشتعال النيران بإحدى الطائرات المدنية على أرض المطار.وقال «أباظة»، فى بيان اليوم، إنه «يجب على المجتمع الدولى بصفة عامة والأمم المتحدة ومجلس الأمن، سرعة التدخل لمواجهة مثل هذه التنظيمات الإرهابية»، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون العربي الكامل لمواجهة العمليات والهجمات التي تشنها الجماعات والتنظيمات والتيارات الإرهابية التي تسعى لنشر العنف والخراب في المنطقة العربية.وأعلن تأييده التام لجميع الإجراءات والتدابير التى تتخذتها السعودية لمواجهة مثل هذه التنظيمات الإرهابية، للحفاظ على أمن واستقرار دولة السعودية الشقيقة، معربًا عن ثقته التامة فى قدرة المملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها.