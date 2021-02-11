برلماني يشيد بدور القوى العاملة فى توفير فرص عمل للخريجين

توجه المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، بالشكر والتقدير إلى محمد سعفان وزير القوى العاملة على جهوده الكبيرة لدعم النواب فى توفير فرص عمل لأبناء وشباب دوائرهم الانتخابية.وقال إنه سيتم تقديم جوائز ماكينات خياطة وعدد للكهرباء والسباكة لأوائل الخريجين وذلك فى الاحتفال الذى سيقام بعد نهاية فترة التدريب وسيتم دعوة وزير القوى العاملة محمد سعفان والقوى السياسية والبرلمانية والشعبية على مستوى محافظة القاهرة لحضور هذا الاحتفال وتسليم الجوائز لأوائل الخريجين من المتدربين.