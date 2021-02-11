رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يثمن إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:38 ص
النائب محمود قاسم
النائب محمود قاسم
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
ثمن النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، إشادة صندوق النقد الدولي بما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من نجاحات مكنت مصر من مواجهة آثار جائحة كورونا، مؤكدًا ان هذا دليل قاطع على أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادى كانت ثاقبة وأنقذت مصر من شبح الإفلاس بقدرتها ونجاحها فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا الذى أصاب اقتصاديات دول كبرى بخسائر فادحة.

وقال قاسم، في بيان اليوم، إن تصريحات جيتا جوبيناث، المستشارة الاقتصادية ومدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي، والتي أكدت فيها أن برنامج الإصلاح الوطني الذي نفذته مصر منذ نوفمبر 2016 نجح في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وكذلك بناء غطاء قوي من احتياطي النقد الأجنبي، وأن البرنامج المصرى عزز من قوة الاقتصاد الكلي في مصر، هو ما خلق المساحة الكافية للحكومة للتحرك بشكل سريع وكفء عند ظهور أزمة "كورونا"، معتبرًا هذه التصريحات بمثابة شهادة نجاح عالمية جديدة على نجاح الإصلاحات الاقتصادية المصرية.

كما أشاد النائب محمود قاسم بتأكيد جيتا جوبيناث بأن البرنامج السابق والبرنامج الحالي بين مصر وصندوق النقد يحملان رسائل أساسية وهي تحسين النمو الاقتصادي الشمولي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة دور القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتعزيز الشفافية والتنافسية والحوكمة، معربًا عن ثقته التامة فى أن مصر سوف تحقق خلال السنوات القليلة القادمة المزيد من النجاحات لصالح التنمية الشاملة والحقيقة فى مصر بعد الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققتها مصر فى جميع أنحاء البلاد، والتي ستجعل من مصر واحدة من أهم دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

موضوعات متعلقة

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 107.3 مليون

تحذير من سلالة «كنت» البريطانية: ستجتاح العالم

الصور

image description

دكتور مصري يتقدم لموسوعة جينيس لابتكاره برنامجا لتغيير نغمات الناي

image description

محافظ أسيوط يبحث مع أهالي قرية المندرة تحسين الخدمات والمرافق

image description

محافظ أسيوط يناشد الخريجين بالاشتراك في مبادرة الرئيس «مهنتك مستقبلك»

image description

إنشاء وحدة معالجة للمياه بالمدينة الجامعية بأسيوط

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

الأكثر قراءة

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

حقيقة تعطل خدمات بطاقات التموين بـ «دعم مصر»

مصدر بالصحة: «زايد» وجهت بحصر المراكز الطبية بالقرى لتطويرها

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 11-2-2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

الصين تكشف عن خطة لتطوير سياحة الجليد والثلج

برلين تكشف عن تفاصيل مهرجان «برليناله» في ظل كورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 11-2-2021

إرشادات جديدة فى أمريكا للوقاية من كورونا

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

صدور «كقطة تعبر الطريق» أول رواية مصرية حول الأزمة السورية

تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد عبد المعطي حجازي

عبد الدايم تكلف «الحاج علي» برئاسة جريدة القاهرة.. وتجدد لـ«ناصف» في القومي للطفل

«الثقافة» تصدر قرارًا بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بالشروق