برلماني يثمن إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

ثمن النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، إشادة صندوق النقد الدولي بما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من نجاحات مكنت مصر من مواجهة آثار جائحة كورونا، مؤكدًا ان هذا دليل قاطع على أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادى كانت ثاقبة وأنقذت مصر من شبح الإفلاس بقدرتها ونجاحها فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا الذى أصاب اقتصاديات دول كبرى بخسائر فادحة.وقال قاسم، في بيان اليوم، إن تصريحات جيتا جوبيناث، المستشارة الاقتصادية ومدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي، والتي أكدت فيها أن برنامج الإصلاح الوطني الذي نفذته مصر منذ نوفمبر 2016 نجح في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وكذلك بناء غطاء قوي من احتياطي النقد الأجنبي، وأن البرنامج المصرى عزز من قوة الاقتصاد الكلي في مصر، هو ما خلق المساحة الكافية للحكومة للتحرك بشكل سريع وكفء عند ظهور أزمة "كورونا"، معتبرًا هذه التصريحات بمثابة شهادة نجاح عالمية جديدة على نجاح الإصلاحات الاقتصادية المصرية.كما أشاد النائب محمود قاسم بتأكيد جيتا جوبيناث بأن البرنامج السابق والبرنامج الحالي بين مصر وصندوق النقد يحملان رسائل أساسية وهي تحسين النمو الاقتصادي الشمولي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة دور القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتعزيز الشفافية والتنافسية والحوكمة، معربًا عن ثقته التامة فى أن مصر سوف تحقق خلال السنوات القليلة القادمة المزيد من النجاحات لصالح التنمية الشاملة والحقيقة فى مصر بعد الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققتها مصر فى جميع أنحاء البلاد، والتي ستجعل من مصر واحدة من أهم دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.