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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد تصدرها «ترند تويتر».. من هي ميار شريف؟

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:36 ص
ميار شريف
ميار شريف
إيمان ماهر
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خسرت لاعبة التنس المصرية ميار شريف، من نظيرتها السلوفينية كايا جوفان فى الدور الثانى من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بمجموعتين مقابل مجموعة بعد نجاحها فى تخطى بطلة فرنسا فى الدور الأول، وتفوقت ميار شريف فى المجموعة الأولى 6 3، وتصدرت "ترند تويتر"، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن ميار شريف.

- ميار شريف أحمد عبد العزيز من مواليد 5 مايو 1996.

- لمعت موهبتها خلال مراحل الناشئين، ونجحت في دخول قائمة أفضل 50 لاعبة في العالم في سن الـ 16.

- تخرجت في مدرسة ليسيه الحرية بباب اللوق عام 2014.

- حصلت على أعلى معدل في تصنيفات رابطة لاعبات التنس المحترفات للتنس الفردي بمجموع 171، في الزوجي 268، والتي انعقدت في السادس عشرة من مارس عام 2020.

- فازت ميار بثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجي في حلبة "ITF" للسيدات.

- لعبت لصالح مصر في كأس فيد، وفازت بدورة الألعاب الإفريقية لعام 2019.

- حصلت على درجة البكالوريوس في الطب الرياضي عام 2018، وكانت جزء من فريق لاعبات التنس النسائي بالجامعة، وكانت تلعب لصالح Pepperdine Waves.

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