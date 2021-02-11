إخماد حريق شقة سكنية فى مصر الجديدة دون إصابات

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، فى السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة، دون وقوع أى إصابات.تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق شقة سكنية فى مصر الجديدة، وتم الدفع بـ 3 سيارات حماية مدنية، وتم التعامل بحرفية مع الحريق، ثم منع امتداده لباقى أجزاء العقار وتم التعامل معه والسيطرة على الحريق بعدما تمت محاصرته وإخماده بالكامل.