الحرس الثوري الإيراني يبدأ مناورات برية

بدأ الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، مناورات برية جنوب غربي البلاد، في وقت تحتفل إيران اليوم بذكرى انتصار الثورة الإيرانية.وقال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور، إن القوات الإيرانية على استعداد كامل لمواجهة أي تهديدات محتملة، حسبما أعلنت وكالة "فارس" شبه الرسمية.وكان الحرس الثوري استعرض، أمس الأربعاء، صواريخ باليستية في ساحة الحرية بالعاصمة طهران بمناسبة الذكرى السنوية الـ42 لانتصار الثورة الإيرانية.وعرض الحرس الثوري صواريخ "دزفول" و"ذو الفقار" الباليستية، ومنظومة "الثالث من خرداد" الجوية، وصواريخ "قيام" و"بصير"، على طريق المسيرات التي انطلق بها الشعب الإيراني.