ارتفاع إصابات كورونا فى بريطانيا لـ4 ملايين

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 4 ملايين حالة اليوم الخميس بتوقيت لندن، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس بلغ 115 ألفا و68 وتعافى من المرض 10 آلاف و495 من المصابين حتى الآن.وأعلنت المملكة المتحدة تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 53 أسبوعًا.