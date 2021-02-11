ارتفاع إصابات كورونا فى بريطانيا لـ4 ملايين
الخميس 11/فبراير/2021 - 11:43 ص
وكالاتطباعة
وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 4 ملايين حالة اليوم الخميس بتوقيت لندن، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس بلغ 115 ألفا و68 وتعافى من المرض 10 آلاف و495 من المصابين حتى الآن.
وأعلنت المملكة المتحدة تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 53 أسبوعًا.
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس بلغ 115 ألفا و68 وتعافى من المرض 10 آلاف و495 من المصابين حتى الآن.
وأعلنت المملكة المتحدة تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 53 أسبوعًا.