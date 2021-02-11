وزير التنمية: 2 مليون و736 ألفًا إجمالي طلبات التصالح حتى الآن

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التى تلقتها المحافظات بلغت 2 مليون و736 ألف طلب للتصالح وتقنين الأوضاع، موضحا أن أعلى طلبات لتقنين مخالفات البناء كانت بمحافظات البحيرة بعدد 278 ألفًا و941 طلبًا، والشرقية 239 ألفًا، والقليوبية 222 ألفًا و401 طلب، والجيزة 207 آلاف، و819 طلبًا، والمنوفية 198 ألفًا، و730 طلبًا، والقاهرة 175 ألفًا و929 طلبًا.وأشار شعراوي إلى استمرار المراكز التكنولوجية فى المدن والمراكز والأحياء فى تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 31 مارس المقبل، وذلك فى ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتمديد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح لإثبات الجدية إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالي، وتزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس القادم، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير الماضي.ووجه شعراوى المحافظين بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، وحتى انتهاء التقديم وتذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، وفقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء لاسترداد حقوق الدولة كاملة، وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات.