روسيا: رفع واشنطن العقوبات عن طهران بشكل فوري غير ممكن

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، الخميس، إن رفع واشنطن العقوبات عن طهران بشكل فوري، غير ممكن، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه يجب عدم المماطلة في الأمر، حسبما نقلت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في موسكو.وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أن "موسكو تعول على أن يتم التوصل إلى تفاهم بين طهران وواشنطن حول خطة العمل المشتركة قبل 21 من فبراير الجاري لتجنب التصعيد"، مضيفا: "نطالب طهران بضبط النفس والمسئولية تجاه خطة العمل المشتركة".