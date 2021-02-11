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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اكتشفت علاقته بزوجة صديقه.. تجديد حبس موظف قتل والدته في عابدين

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:32 ص
محكمة
محكمة
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس موظف، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل والدته خشية فضح أمره بعدما اكتشفت علاقته غير الشرعية مع سيدة متزوجة.

وكشفت مناظرة النيابة، أن الجثة لسيدة في العقد السادس من العمر بها إصابات وجروح بالجسم، وكدمات بمنطقة الرأس، كما تبين وجود آثار خنق وزرقان حول الرقبة وفي الوجه، وتبين أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الخنق.

كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليها، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

ونجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على موظف قتل والدته في عابدين، خشية فضح أمره بعد معرفتها بوجود علاقة غير شرعية مع سيدة، وتلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من "هـ. م"، موظف يفيد باكتشاف مقتل والدته وسرقة ريسيفر وأجهزة إلكترونية، فانتقل رجال المباحث إلى المكان.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، تبين عدم تردد أحد على الشقة سوى ابنها وبضبطه، والضغط عليه اعترف بارتكاب الواقعة بعد معرفتها بوجود علاقة غير شرعية مع زوجة صديقه، ودخلت في مشادة معه وأثناء نومها كتم أنفاسها بوسادة خشية افتضاح أمره، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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