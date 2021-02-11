رئيس مدينة سيوة يطلق شارة بدء فعاليات الأنشطة لمكتب ذوي القدرات والهمم

أطلق العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، شارة بدء إنطلاق فعاليات الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية لمكتب ذوي القدرات والهمم بمركز شباب أغورمي، بحضور الدكتور محمد عبد الستار مسؤول مكتب ذوى القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة، وأحمد محمود خطاب مسؤول مكتب ذوي القدرات والهمم بمديرية الشباب والرياضة بمطروح.بدأ الاحتفال بطابور عرض واصطفاف للفرق المشاركة، ثم استعراض رياضي للأشبال المشاركة في الإحتفالية.ورحب العميد عصام عبدالغني رئيس مدينة سيوة بجميع المشاركين في الاحتفالية، مؤكدًا على اهتمام القيادة السياسية بهم ورعايتها لهم، مع توفير كافة الدعم.وحرص رئيس مجلس مدينة سيوة على التقاط الصور التذكارية مع جميع المشاركين، والمنظمين بالشباب والرياضة بسيوة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.