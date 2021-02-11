رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حماة الوطن» بالجيزة ينظم تدريبا لتأهيل الكوادر الشبابية للمحليات

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:30 ص
حماة الوطن
حماة الوطن
أشرف لاشين
طباعة
صرح الدكتور إسلام عوض المتحدث الرسمي لأمانة حماة الوطن بالجيزة، أن أمانة التثقيف والتدريب بأمانة الحزب بالجيزة، قد عقدت مساء أمس الأربعاء، دورة تدريبية لتأهيل كوادر الحزب لاسيما الشبابية منها وإعدادها للمحليات، والتي جاءت بعنوان "إدارة الوقت والثقة بالنفس والإقناع ودورهم في بناء الكوادر للمحليات".

وعقدت الدورة التدريبية تحت رعاية النائب الدكتور نافع عبدالهادي أمين عام الحزب بالجيزة، واللواء محمد الكيلاني أمين التنظيم بالجيزة وشيرين سالم أمينة التدريب والتثقيف بالمحافظة، وخبراء التنمية والإدارة دكتور هشام البحيري ودكتور محمود حسوبة.

وقال الدكتور نافع عبدالهادي، أمين حزب حماة الوطن بالجيزة، إن الدورة التدريبية تأتي في إطار حرص أمانة الجيزة على رفع مستوى الوعي السياسي لأعضاء وأُمناء الحزب والاستفادة من كوادره.

وأضاف عبدالهادي: "سنخوض المجالس المحلية المقبلة بكوادر مؤهلة علميا وسياسيا وفعلية في الشارع الجيزاوى بصفة خاصة وعلى مستوى الحزب بصفة عامة".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 11-2-2021

مصدر بالصحة: «زايد» وجهت بحصر المراكز الطبية بالقرى لتطويرها

زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام فى السعودية: تخفيف الحكم للسجن المؤبد

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث مع أهالي قرية المندرة تحسين الخدمات والمرافق

image description

محافظ أسيوط يناشد الخريجين بالاشتراك في مبادرة الرئيس «مهنتك مستقبلك»

image description

إنشاء وحدة معالجة للمياه بالمدينة الجامعية بأسيوط

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

image description

إعادة العمل بفرع بنك الإسكندرية بمركز البداري بعد توقفه

الأكثر قراءة

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

حقيقة تعطل خدمات بطاقات التموين بـ «دعم مصر»

مصدر بالصحة: «زايد» وجهت بحصر المراكز الطبية بالقرى لتطويرها

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 11-2-2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

الصين تكشف عن خطة لتطوير سياحة الجليد والثلج

برلين تكشف عن تفاصيل مهرجان «برليناله» في ظل كورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 11-2-2021

إرشادات جديدة فى أمريكا للوقاية من كورونا

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

صدور «كقطة تعبر الطريق» أول رواية مصرية حول الأزمة السورية

تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد عبد المعطي حجازي

عبد الدايم تكلف «الحاج علي» برئاسة جريدة القاهرة.. وتجدد لـ«ناصف» في القومي للطفل

«الثقافة» تصدر قرارًا بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بالشروق