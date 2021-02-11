مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر استهداف الميليشيات مطار أبها السعودى

عبرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وتنديدها المطلق بالعملية الإرهابية التي حاولت من خلالها الميليشيات الحوثية استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، من خلال طائرة مسيرة دون طيار.وقالت، في بيان لها: "إن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين هذا الهجوم الإرهابي الذي يعد دليلًا جديدًا على سعي هذه الميليشيات إلى استهداف أمن المملكة ومنشآتها المدنية وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة في الإجراءات كافة التي تتخذها لصد هذا العدوان وحماية أراضيها ومنشآتها".