طلب إحاطة للحكومة لسد العجز الكبير في المعلمين بمدارس المحافظات

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول العجز الصارخ والكبير فى عدد المدرسين بالعديد من المدارس على مستوى الجمهورية.وطالب عضو البرلمان الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات لسد عجز المعلمين، مؤكدًا أنه على سبيل المثال هناك عجز 1600 معلما في بدائرته الانتخابية بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، خاصة أن خريجي دبلومات التجارة الذين يعملون إداريين اصبحوا يقومون بدور المعلمين للتدريس لتلاميذ الصفين الأول والثاني بمدارس التعليم الابتدائي داخل العديد من القرى بمركز دار السلام، نظرًا لوجود عجز كبير في المعلمين.وقال النائب، أن هناك الالاف من خريجى كليات الآداب ودار العلوم منذ عدة سنوات، وهم الأقدر على القيام بمهمة التدريس لأبنائنا تلاميذ التعليم الاساسى والثانوى ولكن لاتستعين بهم وزارة التربية والتعليم رغم الحاجة اليهم، مطالبًا الحكومة بالإسراع فى تعيين هؤلاء الخريجين والاستعانة بهم لسد العجز الكبير فى المعلمين.