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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفاصيل مباحثات «شكري» ونظيره القبرصي في أثينا

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:33 ص
سامح شكري
سامح شكري
ألفت الكحلي
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عقد وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الخميس، اجتماعًا مع وزير خارجية قبرص، "نيكوس خريستودوليدس"، خلال زيارته لأثينا، بهدف تناول التطورات الخاصة بعلاقات التعاون بين البلديّن والتنسيق حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.

وفي تصريح للسفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن "شكري" و"خريستودوليدس" أكدا على تميز ومتانة العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التنسيق القائم بين البلديّن، لاسيما في هذا التوقيت الحافل بالمُستجدات الإقليمية.

كما نوه الوزيران بأهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المتفق عليها سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، تنفيذًا لمخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في نيقوسيا في أكتوبر ٢٠٢٠، بما يسهم في مزيد من تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الدول الثلاث في مختلف مجالات التعاون السياسية والاقتصادية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزيرين أعربا عن ارتياحهما لسرعة تصديق عدد كبير من الدول أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط على ميثاقه التأسيسي، والاتفاق على دخوله حيز النفاذ اعتبارًا من مارس ٢٠٢١، كما ثمّن الوزير شكري المواقف القبرصية الداعمة لتطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.

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