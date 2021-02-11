البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب فى جلساته الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.وقال تقرير اللجنة، إن المادة (18) من الدستور نصت على أن «لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل».وذكر التقرير، أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة، جاءت أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوى الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة فى كافة جوانب هذا المجال.وأوضح التقرير أن المشروع يعد أمن قومى، ولاسيما أنه لا يوجد في الشرق الأوسط أي مصانع لمشتقات الدم سوى فى دولتي إيران وإسرائيل، لذا فإن من الأهمية تبنى هذا المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومى بل وأمن الدول العربية جميعًا، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية فى هذا المجال.يشار إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب كانت قد انتهت فى الفصل التشريعى الأول من مناقسة مواد مشروع القانون، وتم إعداد تقرير حوله، ومع بداية الفصل التشريعى الجديد، حرصت لجنة الصحة برئاسة الدكتور أشرف حاتم على مراجعة مواد مشروع القانون قبل مناقشتها فى الجلسة العامة.