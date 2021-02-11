«الصحفيين» تكشف مواعيد انتخابات النقيب والتجديد النصفي

قرر مجلس نقابة الصحفيين البدء في تلقى طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفيلستة من أعضاء مجلس النقابة، لمدة خمسة أيام اعتبارًا من الخميس (١٨ فبراير ٢٠٢١) وحتىالإثنين (٢٢ فبراير ٢٠٢١)، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة مساء، باستثناء اليوم الأخير(الإثنين)، حيث يقفل باب الترشح في الساعة الثانية عشرة ظهرا.على أن يفتح باب التنازلات والطعون فى الخمسة أيام التالية (من ٢٢ إلى ٢٧ فبراير ٢٠٢١)، تنتهي في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأخير، ويعلن فى اليوم نفسه الكشف النهائي للمرشحين للانتخابات.وتجرى الانتخابات يوم (الجمعة ٥ مارس ٢٠٢١) في حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور نصف أعضائها.وقرر مجلس النقابة تشكيل لجنة للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات برئاسة الزميل خالد ميري، وكيل النقابة، وعضوية الزملاء الخمسة المستمرين في مجلس النقابة، وتفويضهم في اختيار مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في لجنة الإشراف على الانتخابات، ومخاطبة الجهات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية.