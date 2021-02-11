9 محطات مياه تحوز شهادة التنمية الفنية المستدامة بالشرقية في 2020

أعلن المهندس شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، عن حصول 9 محطات مياه على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة "TSM"لأول مرة، بالإضافة إلى تجديد الشهادة للمرة الثانية لأربعة محطات.وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى أن المحطات هي ( الحسينية، وبني شبل، والزقازيق المرشحة، ومحطتي معالجة صرف صحي أبو متنا، والقرين)، لافتا إلى الانتهاء من تأهيل خمسة محطات (محطة مياه حجير المرشحة، محطة مياه كفر الصعيدي، محطة مياه الرحمانية، محطة مياه العزيزيه ومحطة معالجة صرف صحي الصوفية) للحصول على الشهادة خلال العام الحالي.وأوضح "فارس"، أن شهادة "TSM" وسيلة مرجعية للارتقاء بتشغيل وصيانة المحطات والوصول بها إلى المستويات العالمية، ويتم الحصول عليها بعد استيفاء المعايير والشروط لذلك لضمان تقديم أفضل خدمات للمواطنين.جدير بالذكر أن إجمالي المحطات الحاصلة علي شهاده التنمية المستدامة بالشرقية يبلغ 20محطة، 11 محطه لمياه الشرب و9 محطات معالجة صرف صحي.