لمخالفة إجراءات كورونا.. غلق مركزين للدروس الخصوصية ببورسعيد

شنت أحياء محافظة بورسعيد، حملات مكثفة، اليوم الخميس، لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية، تطبيقًا للقانون وحرصًا على صحة الطلاب.وأسفرت عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بعمارة الفرات في منطقة تعاونيات حسن عمار في نطاق حي الزهور، وجرى تحرير محاضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الحملات أعمالها بكافة أحياء المحافظة.ومن جانبه، ناشد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أولياء الأمور عدم إرسال أبنائهم إلى مراكز الدروس الخصوصية، حرصًا على سلامتهم في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد، وتأمين حياة المواطنين.