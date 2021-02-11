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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بتخفيضات 30%.. «التموين» تواصل تنفيذ «حياة كريمة» بقرى بورسعيد

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:19 ص
التموين والتجارة
التموين والتجارة الداخلية
بورسعيد:شيماء رشاد
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واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، فعاليات مبادرة "حياة كريمة" بالقرى الأكثر احتياجًا، تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وأشار ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، خلال متابعته فعاليات المبادرة، إلى أن المبادرة تهدف لتوفير السلع الغذائية الأساسية من: زيت، وسكر، أرز، مكرونة، لحوم، مجمدات، شاى، وسمن وغيرها من السلع، وذلك لبيعها للمواطنين بأسعار تعاونية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة 30%، وذلك بالقرى الأكثر احتياجًا للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأكد أن المبادرة تهدف أيضا إلى توفير أسطوانات البوتاجاز المنزلية بالسعر الرسمي المقرر لإحداث توازن سعري بالأسواق، وحصول المواطنين على احتياجاتهم من تلك السلع بسهولة ويسر، وذلك بعد زيادة الطلب على الاسطوانات خاصة في فصل الشتاء، لافتا إلى وجود رقابة للتأكد من جودة تلك السلع والبيع بأسعار تعاونية ومنع الغش التجاري بكافة صوره.

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