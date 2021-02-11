محافظ الغربية: لا تهاون في تسلم المشاريع خلال المواعيد المقررة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم الخميس اجتماعا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام، اللواء محمد السيد من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، المهندس أحمد سمير من الهيئة العربية للتصنيع، العميد نهاد عويضة من الشركة القومية للإنتاج الحربي ومديري الإدارات بالديوان العام وذلك لمناقشة المعوقات التي تواجه مشروعات الرصف خلال الربع الثالث من العام المالي 2021.بدأ الاجتماع بكلمة للدكتور رحمي أكد فيها أن المحافظة تعقد هذا الاجتماع من أجل إزالة كافة المعوقات التي تواجه الشركات الثلاث في تنفيذ مشروعات الرصف الجارية، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تتهاون في استلام كافة المشاريع في الموعد المقرر لها وبأعلى المواصفات القياسية المتفق عليها.وعرض ممثلو الشركات الثلاث كافة المعوقات المالية،الإدارية والفنية وتم مناقشتها ووضع آليات لحلها بالتنسيق مع شركات مياه الشرب، الكهرباء، الغاز والاتصالات.يذكر أن محافظة الغربية تنفذ في العام المالي ٢٠٢١ أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة بإجمالي 550 شارعا وطريقا بجميع مراكز ومدن المحافظة.