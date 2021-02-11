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رئيس التحرير التنفيذي
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كيف تتصرف الحامل مع اكتئابي الفصول والحمل

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:17 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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تتعرض بعض السيدات الحوامل للعديد من الضغوطات التى تتمثل في تغيير المزاج الخاص بها، وهو ما يُسمى باكتئاب الحمل، ومع فترة تغيير الفصول الحالية هناك ما يُسمى باكتئاب الفصول، وبالتالي فبعض السيدات تتعرض للنوعين من الاكتئاب في آن واحد، لذا نرصد خلال السطور التالية كيف يمكن للحامل التعامل مع هذا الوضع.

يقول الدكتور على عبد الراضي، إخصائي نفسي، إن أسباب اكتئاب الحمل عديدة، من بينها التوتر والضغط، المعاناة من المشكلات الشخصية، والدخل المنخفض أو المحدود، بالإضافة إلى المشكلات الصحية المصاحبة للحمل مثل الغثيان والحمل المضطرب.

وأضاف لـ"الدستور" أن أعراض اكتئاب الحمل تتمثل في الخوف من المسؤولية، وعدم القدرة على التنسيق بينه وبين المنزل والعمل، وكبت المشاعر والأحاسيس، وعدم الاستمتاع بالأمور اليومية.

وأشار إلى أن اكتئاب الفصول يرجع إلى قلة التعرض لضوء الشمس، مما يجعل الجسم يفرز هرمون السيروتونين، الذي يعتبر المسؤول عن ضبط المزاج بنسبة أقل، لذا تتشابه تلك الأعراض مع أعراض اكتئاب الحمل.

وأوضح أنه حالة جمع المرأة بين اكتئاب الحمل واكتئاب الفصول، يجب أولًا طلب المساعدة سواء من الأشخاص القريبين منها، أو الطبيب النفسي، حتى لا يعيق هذا المرض مهامها اليومية.

تابع: لابد من التعرض لضوء الشمس حوالي 15 دقيقة بشكل يومي، والاستمتاع بالطبيعة، مع ممارسة الرياضة الخاصة بالحوامل، ومتابعة ذلك مع الطبيب الخاص، مشيرا إلى أن الطبيب سيصف بعض الأطعمة التى من شأنها أن تساعد على التخلص من الاكتئاب.

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