«الخارجية الفلسطينية» تدين الاعتداء الإرهابي على السعودية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها في المملكة العربية السعودية.وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، وقوف دولة فلسطين إلى جانب أشقائنا في المملكة العربية السعودية، ملكًا وحكومة وشعبًا، في تصديهم لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وأعربت عن ثقتها بقدرة المملكة على مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية والانتصار عليها.