«النوم بقدر كافِ وعدم التدخين».. 7 نصائح مهمة قبل الامتحانات

1- تناول أغذية تعزز القدرة الذهنية

2- تناول وجبة الإفطار

3- شرب كميات كبيرة من المياه

4- النوم بقدر كافي

5- عدم التدخين

6- تناول 5 وجبات يوميًا

7- الفكاهة

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماعا، للاستعداد لعودة الدراسة، ووضع خطط لكل الاحتمالات الممكنة، ووضع نماذج مرنة لجداول امتحانات الترم الأول فى انتظار ما يستجد من قرارات عن لجنة أزمة كورونا.وفي هذا السياق، قدمت الدكتورة شهد عبدالله أخصائية الطب النفسي، مجموعة من النصائح للطلبة قبل بدء الامتحانات، وكانت برز تلك النصائح هي:فترة الامتحانات لها أغذية خاصة والتي تعزز القدرات الذهنية لدى الطلبة، ومن بينها الكركم الذي يحسن القدرات المعرفية والمزاج، الأفوكادو وهي الفاكهة الأكثر صحة لدماغك، البروكلي يساعدك على تذكر التعليمات الشفهية، البنجر يعزز تدفق الدم في دماغك.وجبة الإفطار لها دور كبير في تعزيز القدرات الذهنية عامة ولدى الطلبة، حيث أن المخ لا يعمل بمعزل عن الجهاز الهضمى.إن قلة شرب المياه تضر بالذاكرة، لذلك يجب تناول من 8 إلى 10 أكواب من الماء على مدار اليوم، خاصة عند الاستيقاظ من النوم.يجب الحصول على القدر الكاف من النوم حيث يؤثر على الأداء والمرونة الإدراكية المعرفية، حيث يحسن النوم الجيد الذاكرة العاملة.التدخين له أثار سلبية على الذاكرة، حيث أنه يضعف الذاكرة.يحتاج الطالب خلال فترة الاستعداد للامتحان لخمس وجبات غذائية متوازنة كما ونوعا خفيفة وسهلة الهضم، وذلك لتفادى قلة إفراز العصارات الهاضمة الناتج عن التوتر العصبي المصاحب للامتحانات.يجب خلق جو من المرح والفاكهة والبعد عن الضغط العصبي والنفسي نتيجة الأمتحانات.