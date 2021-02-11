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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يجتمع مع شركات الرصف لإزالة المعوقات واستلام الشوارع

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:15 ص
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
أحمد فودة
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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام، اللواء محمد السيد من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، المهندس أحمد سمير من الهيئة العربية للتصنيع، العميد نهاد عويضة من الشركة القومية للإنتاج الحربي ومديري الإدارات بالديوان العام، وذلك لمناقشة المعوقات التي تواجه مشروعات الرصف خلال الربع الثالث من العام المالي2020- 2021.

بدأ الاجتماع بكلمة للدكتور رحمي أكد فيها أن المحافظة تعقد هذا الاجتماع من أجل إزالة كافة المعوقات التي تواجه الشركات الثلاثة في تنفيذ مشروعات الرصف الجارية، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تتهاون في استلام كافة المشاريع في الموعد المقرر لها وبأعلى المواصفات القياسية المتفق عليها.

ومن جانبهم عرض ممثلي الشركات الثلاثة كافة المعوقات المالية، الإدارية والفنية وتم مناقشتها ووضع آليات لحلها بالتنسيق مع شركات مياه الشرب، الكهرباء، الغاز والاتصالات.

يذكر أن محافظة الغربية تنفذ في العام المالي ٢٠٢١ أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة بإجمالي ٥٥٠ شارعا وطريقا بجميع مراكز ومدن المحافظة.

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