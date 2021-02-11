إحباط مخطط لإحراق الميناء الرئيسي في الخرطوم

انتشر رجال الشرطة السودانية في شوارع العاصمة الخرطوم، بعد إحباط مخطط لأنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير لإحراق الميناء الرئيسي بالعاصمة.وأعلن السودان فرض حالة الطوارئ في ولايتي سنار وشرق دارفور، فيما أصيب 12 فردًا من القوات النظامية في أعمال عنف بالأخيرة.وأفادت وسائل إعلام بتوقف المئات من أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير بتهمة الاجتماع للتخطيط لأعمال حرق ونهب.وألقت السلطات السودانية، فجر الخميس، القبض على حسبو محمد عبدالرحمن، نائب عمر البشير، وذلك ضمن حملة اعتقالات شنتها السلطات على قادة نظام الرئيس المخلوع وحزبه المؤتمر الوطني.