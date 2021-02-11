الاستخبارات العسكرية تكشف مخططًا إيرانيًا ضد القوات الأمريكية بسوريا

كشفت وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية، اليوم الخميس، عن مخطط إيراني يستهدف القوات الأمريكية في سوريا، وأشارت وكالة الاستخبارات إلى أن إيران ربما تسعى لتنفيذ أو التشجيع على شن هجمات محدودة ضد القوات الأمريكية في شمال شرقي سوريا والضغط عليها للانسحاب.وأفاد تقرير للمفتش العام في البنتاجون بأنه على الرغم من تراجع تهديد داعش داخل سوريا، فإن إيران تولي الأولوية لأهداف أخرى، منها دفع أمريكا نحو الخروج من البلاد، وربما تسعى أيضًا نحو تنفيذ أو التشجيع على شن هجمات محدودة ضد القوات الأمريكية، حسب موقع "العربية نت".