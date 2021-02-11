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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مسئولة في كفرشكر تطلق «أسماء العيلة» على الشوارع

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:11 ص
مدينة كفر شكر
مدينة كفر شكر
كتب صلاح حسنى
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أعلن اللواء هشام رفعت، رئيس مدينة كفرشكر، عن إحالة واقعة تسمية شوارع بأسماء أقارب مسئولة بمجلس مدينة كفرشكر للتحقيق، مشيرا إلى أنه أحالها للمحافظ القليوبية، اللواء عبدالحميد الهجان، والذي بدوره أحالها للشئون القانونية بالمحافظة للفصل بها.

وأضاف رئيس المدينة أنه فور علمه بتسمية بعض شوارع المدينة بأسماء زوج وأقارب مسئولة بالمجلس منذ شهر تقريبا فأحال الواقعة للتحقيق.

ولفت إلى أنه فوجئ بعدها بانتشار معلومات عنها في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرا إلى أن الإدارة الهندسية أوصت بتسمية الشوارع باسم أقدم شخص موجود بالشارع منعا للواسطة والمحسوبية، قائلا: "لا أحد فوق القانون، ولن أسمح بارتكاب مخالفات أو ضياع حق مواطن".

وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد تداولوا منشورات بقيام مسئول بمجلس المدينة بتسمية شوارع باسم زوجها وأقاربها، وتمت إحالة الموضوع للمحافظة للفصل فى الواقعة.

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