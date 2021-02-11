وصول 59 جهاز غسيل كلوي جديدة للدقهلية دعما من صندوق تحيا مصر

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، في تصريحات له، اليوم، عن وصول 59 ماكينة غسيل كلوي جديدة، دعما من صندوق تحيا مصر من خلال وزارة الصحة.وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، أن ذلك يأتي في اطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم مرضى الفشل الكلوي " كلنا جنبك ".وأشار وكيل الوزارة إلى أن الماكينات سيتم توزيعها طبقا لاحتياجات وحدات الكلى بمستشفيات ومراكز طب الاسرة بالدقهلية، موضحا أن هذه الماكينات المانية الصن وتعد من أحدث وأجود أنواع ماكينات الغسيل الكلوي.و تقدم " مكي" بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية لاستمراره، في دعم جهود وزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ولحرصه المستمر على صحة وسلامة المواطنين ببلادنا الحبيبة مصر.