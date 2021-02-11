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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء توريد 250 ألف فدان بنجر لمصانع السكر بكفر الشيخ

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:03 ص
مصانع السكر بكفر
مصانع السكر بكفر الشيخ
عمرو الشامي
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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بدء توريد محصول بنجر السكر للمصانع، موجهًا مديرية الزراعة بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، بالتنسيق بين المصانع والجمعيات الزراعية والمزارعين لتوريد محصول بنجر السكر بكفاءة عالية، وبلغت المساحة المنزرعة بالمحافظة 250 ألف فدان، وتحتل المحافظة المرتبة الأولى في زراعة البنجر.

وأكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن المديرية عقدت مجموعة من الندوات بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، لتوعية المزارعين عن كيفية الحصاد والتنبيه بنظافة البنجر للحصول على أعلى وزن وأعلى نسبة سكر، والتنسيق مع المصنع قبل التقليع للحصول على أعلى عائد للمزارع.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن لجان المديرية والإدارات الزراعية والجمعيات، تتابع حالة زراعة القمح، لمنع إصابته مرض الصدأ الأصفر وتقوم المديرية بمرور ولجان متابعة مستمرة والإدارات والجمعيات لمتابعة حالة القمح بصفة مستمر والحالة مطمئنة ولا توجد إصابات.

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