بعد انهيار أجزاء منه.. قرار من النيابة بشأن عقار «الشرابية»

أمرت نيابة الشرابية الجزئية، بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار الشرابية عقب انهيار أجزاء منه، وإخلاء العقارات المجاورة، وسرعة إجراء التحريات.البداية عندما رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، استغاثة من سكان العقار رقم 6 بشارع محمد الدسوقي، بالشرابية، عقب حدوث انهيار جزئي بالمنزل محل سكنهم، وما يسببه من خطورة على أرواح قاطنيه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بقوات من الحماية المدنية، وتم إخلاء العقار من السكان.