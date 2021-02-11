«الثقافة» تصدر قرارًا بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بالشروق

أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، قرارًا بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بمدينة الشروق بعد موافقة جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض رقم (1) بمركز خدمات المجاورة الثامنة بالإسكان العائلي بمساحة إجمالية تبلغ 7915 مترا مربعا وما بها من مبانٍ منفذة على مساحة 1400 متر وتضم 33 فصلًا دراسيًا.وقالت عبدالدايم إن قرار إنشاء فرع الأكاديمية بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة يأتي في إطار استراتيجية الدولة ووزارة الثقافة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 الخاصة بالتوسع في المنشآت الثقافية التعليمية المتخصصة بمختلف المحافظات، مضيفة أن فرع الأكاديمية بمدينة الشروق يعد رافدًا جديدًا يثرى منظومة العمل الإبداعي ويخلق شخصيات واعية تشارك فى تنمية المجتمع وبناء الإنسان من خلال إعداد كوادر فنية متخصصة تسهم فى الحفاظ على ازدهار الفنون والثقافة المصرية وتنشر التنوير بين أبناء الوطن لمواجهة التعصب والأفكار المتطرفة.من جهته، قال الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، إن فرع الأكاديمية الجديد بمدينة الشروق يتيح الفرصة أمام الشباب لصقل مواهبهم بالدراسة المتخصصة، مؤكدا أن العمل بها يتم على مرحلتين؛ الأولى تبدأ بقسم الإخراج في المعهد العالي للسينما وقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للباليه والمعهد العالي للموسيقي (الكونسرفتوار)، أما الثانية فتأتي استكمالًا لباقى تخصصات معاهد الأكاديمية.وأشار إلى أن الإعلان عن قبول الدفعات الجديدة في تخصصات المرحلة الأولى سيتم خلال أيام قليلة من الافتتاح الرسمي، وتابع أنه جارٍ حاليًا دراسة افتتاح أفرع جديدة بجامعتي المنصورة بالدقهلية وقناة السويس بالإسماعيلية.