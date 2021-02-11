أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 14.. ومواعيد عرضه على قناة CBC





أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 14





يدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت في إطار اجتماعي كوميدي عن المهندس يوسف الذي يقوم بدوره الفنان جمال هشام الذي اخترع روبوتتين هما ( لذيذ و زومبا) اللذان يساعداه هو و زوجته سارة والتي تقوم بدورها الفنانة ليلى زاهر.





وتدور أحداث الحلقة الـ 14 عن جزار يسكن في نفس العمارة التي يعيش فيها يوسف وساره ويستولي على لذيذ و زومبا رغما عنهم إلا أنهما يستطيعان استرجاعهما بحيلة ذكية.





مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت على شاشة فضائية CBC





يمكن للراغبين من الجمهور متابعة أحداث في بيتنا روبوت عبر شاشة قناة CBC من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، فيما يتم عرض الإعادة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل.





كما يعرض أيضا على شاشة CBC Drama في تمام الساعة الحادية عشر مساء، والإعادة الساعة الخامسة صباحا، والثانية ظهرا.





ويحظى المسلسل منذ بداية عرضه في شهر يناير الماضي على نسب مشاهدة عالية عبر شاشة فضائية CBC.





أبطال حلقات مسلسل في بيتنا روبوت 2021





يشارك في بطولة مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 14 الفنان جمال هشام، والفنان عمرو وهبة، والفنانة ليلي أحمد زاهر، والفنانة دلال عبد العزيز، والفنانة شيماء سيف، كأبطال ثابتين في الحلقات اليومية بينما يظهر مجموعة هائلة من نجوم الفن كضيوف شرف أثناء الحلقات مثل الفنانة هنادي مهنا وعارفه عبد الرسول ومحمد أسامة وغيرهم من نجوم الكوميديا.





اقرأ أيضاً









حظىعلى أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة، والذي يعرض على شاشة فضائية CBC، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير ملخص أحداث المسلسل ومواعيد عرضه و الأبطال المشاركين في المسلسل.