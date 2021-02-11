«المستشفيات التعليمية»: 89% من أطقمنا اجتازوا تدريب مواجهة كورونا

انتهت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، من إطلاق المنصة التعليمية على شبكة الإنترنت، وبث البرنامج التدريبي لجائحة كورونا للأطقم الطبية بالهيئة، والذى تم إعداده بواسطة نخبة من استشاريي ومدربي الهيئة وإشراف اللجنة العلميه لمكافحة فيروس كورونا.وأتاحت المنصة التعليمية للهيئة (http:tatc-gothi.gov.eg) البرنامج التدريبي لجميع فئات الأطقم الطبية على مستوى الجمهورية كبرنامج متكامل لمواجهة جائحة كورونا، واشتمل على الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى وبرتوكولات العلاج طبقا لآخر تحديثاتها بما فيها حالات الأمراض المزمنة والعلاج بالأوكسجين والإجراءات التمريضية المختلفة.وأوضحت الهيئة، في بيان، أن من مؤشرات نجاح البرنامج التدريبي في تغيير الممارسة الطبية على أرض الواقع انخفاض استهلاك الأوكسجين المستخدم داخل وحدات الهيئة بنسبة 35% عن فترة ما قبل البرنامج، ما يعد نجاحا غير مسبوق للفرق الطبية المشاركة.وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن الهيئة انتهت من تدريب 88% من أعضاء الأطقم الطبية بها من مختلف الفئات من علميين وأطباء وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والفنيين، في إطار الاهتمام برفع كفاءة الفرق الطبية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات وزيرة الصحة والسكان.وذكر رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن عدد من حضروا الدورة واجتاز الاختبارات بنجاح بلغ 12874 عضوا من الفريق الطبي وبنسبة نجاح 98%.