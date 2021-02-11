رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المستشفيات التعليمية»: 89% من أطقمنا اجتازوا تدريب مواجهة كورونا

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:47 ص
كورونا
كورونا
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
انتهت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، من إطلاق المنصة التعليمية على شبكة الإنترنت، وبث البرنامج التدريبي لجائحة كورونا للأطقم الطبية بالهيئة، والذى تم إعداده بواسطة نخبة من استشاريي ومدربي الهيئة وإشراف اللجنة العلميه لمكافحة فيروس كورونا.

وأتاحت المنصة التعليمية للهيئة (http:tatc-gothi.gov.eg) البرنامج التدريبي لجميع فئات الأطقم الطبية على مستوى الجمهورية كبرنامج متكامل لمواجهة جائحة كورونا، واشتمل على الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى وبرتوكولات العلاج طبقا لآخر تحديثاتها بما فيها حالات الأمراض المزمنة والعلاج بالأوكسجين والإجراءات التمريضية المختلفة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن من مؤشرات نجاح البرنامج التدريبي في تغيير الممارسة الطبية على أرض الواقع انخفاض استهلاك الأوكسجين المستخدم داخل وحدات الهيئة بنسبة 35% عن فترة ما قبل البرنامج، ما يعد نجاحا غير مسبوق للفرق الطبية المشاركة.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن الهيئة انتهت من تدريب 88% من أعضاء الأطقم الطبية بها من مختلف الفئات من علميين وأطباء وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والفنيين، في إطار الاهتمام برفع كفاءة الفرق الطبية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات وزيرة الصحة والسكان.

وذكر رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن عدد من حضروا الدورة واجتاز الاختبارات بنجاح بلغ 12874 عضوا من الفريق الطبي وبنسبة نجاح 98%.

موضوعات متعلقة

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

بالأسماء.. إصابة 18 عاملًا فى انقلاب «ربع نقل» بالإسماعيلية

كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 107.3 مليون

محامي الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال يتنحى عن القضية

الصور

image description

إنشاء وحدة معالجة للمياه بالمدينة الجامعية بأسيوط

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

image description

إعادة العمل بفرع بنك الإسكندرية بمركز البداري بعد توقفه

image description

سحب وإخلاء 4 قطع أراضى مخالفة بدمياط

image description

جامعة دمياط تستعد للفصل الدراسي الثاني

الأكثر قراءة

مصدر بالصحة: «زايد» وجهت بحصر المراكز الطبية بالقرى لتطويرها

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 11-2-2021

بطلقة في الرأس.. النيابة «تحاصر» المتهمين بقتل حمادة الفقير

كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 107.3 مليون

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

الصين تكشف عن خطة لتطوير سياحة الجليد والثلج

برلين تكشف عن تفاصيل مهرجان «برليناله» في ظل كورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 11-2-2021

إرشادات جديدة فى أمريكا للوقاية من كورونا

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تصدر قرارًا بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بالشروق

لعام ثالث.. محمد ناصف رئيسًا للمركز القومي لثقافة الطفل

كوبا تدين استخدام الثقافة لأغراض تخريبية ضد الثورة

الليلة.. انطلاق حفلات عيد الحب بأوبرا القاهرة والإسكندرية