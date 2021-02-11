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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تأجيل مؤتمر شباب الباحثين بجامعة القناة لـ3 أبريل.. ومد تقديم الأبحاث

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:47 ص
الدكتور أحمد زكي،
الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس
مصطفى دياب
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قال الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إنه بناء على رغبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وطلاب الدراسات العليا لإتاحة فرصة أكبر للمشاركة بمؤتمر شباب الباحثين الثامن "رؤى مستقبلية.. ما بعد جائحة كورونا"، تم مد فترة تقديم الأبحاث للمؤتمر إلى يوم 28 فبراير، كما تم تأجيل عقد المؤتمر إلكترونيًا إلى يومي 3 و4 أبريل المقبل.

ويعقد مؤتمر شباب الباحثين الثامن "رؤى مستقبلية.. ما بعد جائحة كورونا" هذا العام إلكترونيًا بالكامل للمرة الثانية على التوالي نظرًا لجائحة كورونا والتباعد الاجتماعي المطلوب للحد من انتشار الفيروس.

ويأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس لجنة شباب الباحثين والمؤتمر وإشراف تنفيذي الدكتور تامر حسنين حامد، مقرر لجنة ومؤتمر شباب الباحثين والدكتور سعيد نوار، مقرر المؤتمر المساعد وهدى فرج، أمين جامعة قناة السويس.

وسيتم التواصل بدأ من يوم السبت المقبل مع الباحثين المتقدمين بأبحاث للمؤتمر عن طريق الإيميل لإعلامهم بالموقف من الأبحاث الخاصة بهم وبدأ عملية تحكيم الأبحاث.

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