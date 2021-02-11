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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 170 ألف قرص أدوية مخدرة مجهولة المصدر بالغربية

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:46 ص
قرص أدوية مخدرة
قرص أدوية مخدرة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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استهدفت حملة مشتركة من مفتشي الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، مع مديرية التموين، مخزن أدوية بحي ثاني طنطا، وأسفر التفتيش ضبط أدويه مدرجة على الجدول الأول فقرة د بكميات بلغت 81 وحدة.

كما تم ضبط أدوية مؤثرة على الحالة النفسية، جدول ثاني بكميات (8500 وحدة أدوية مسجلة وممنوع حيازتها خارج الصيدليات بكميات 161 ألف وحدة، وأدوية مهربة وغير مسجلة بكميات 12974 وحدة)، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية.

من جهته شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،على ضرورة ضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات التفتيشية على الاماكن غير المرخصة، لبيع وتخزين الأدوية، وبما جاء من معلومات عن مكان غير مرخص لبيع وخزن الادويه بدائره قسم ثانى طنطا.

كما وجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية،الدكتور خالد أصيل، مدير إدارة الصيدلة بتشكيل لجنة مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، لشن حملة مشتركة.

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