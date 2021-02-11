ضبط 170 ألف قرص أدوية مخدرة مجهولة المصدر بالغربية

استهدفت حملة مشتركة من مفتشي الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، مع مديرية التموين، مخزن أدوية بحي ثاني طنطا، وأسفر التفتيش ضبط أدويه مدرجة على الجدول الأول فقرة د بكميات بلغت 81 وحدة.كما تم ضبط أدوية مؤثرة على الحالة النفسية، جدول ثاني بكميات (8500 وحدة أدوية مسجلة وممنوع حيازتها خارج الصيدليات بكميات 161 ألف وحدة، وأدوية مهربة وغير مسجلة بكميات 12974 وحدة)، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية.من جهته شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،على ضرورة ضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات التفتيشية على الاماكن غير المرخصة، لبيع وتخزين الأدوية، وبما جاء من معلومات عن مكان غير مرخص لبيع وخزن الادويه بدائره قسم ثانى طنطا.كما وجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية،الدكتور خالد أصيل، مدير إدارة الصيدلة بتشكيل لجنة مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، لشن حملة مشتركة.