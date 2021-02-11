بعد رفع المياه.. انتظام المرور بطريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي

نجحت سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، في رفع المياه المتراكمة علي طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي، بسبب كسر ماسورة خط المياه الرئيسية التابع لهيئة قناة السويس، والمغذي لمنطقة مساكن الشروق.وتعرض خط المياه الرئيسي بمحطة الشروق بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي للكسر، مساء الأربعاء، الأمر الذي تسبب في تعطيل جزئي بحركة سير السيارات، بعد غرق الطريق.وكشف مصدر، أسباب وقوع كسر في الماسورة قائلًا، "كسر خط المياه الرئيسي بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، يرجع إلى تنفيذ أعمال إنشاء لشركة غاز مصر وهي المنفذة لشركة "غاز تك" لأعمال إنشاء محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بجوار محطة تموين السيارات بمحطة الشروق بالكيلو 4 ونصف، الأمر الذي أدى إلى تعطيل جزئي لحركة المرور".وقال شهود عيان: "أثناء أعمال شركة الغاز كسر خط المياه الرئيسي، انفجرت المياه وخالطت البنزين والسولار، وطفحت على السطح وغرقت المحطة الرئيسية بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي".علي الفور انتقلت قوات الدفاع المدني والمياه وفرق الإسعاف والحماية المدنية، وبعض القيادات الأمنية،وواصلت شركة مياه القناة والصرف الصحي، أعمال شفط المياه والسيطرة عليها بعد غلق الخط المكسور، تمهيدًا لإصلاح الكسر.وانتقل عدد من رجال المرور إلى موقع كسر خط المياه، وتم إجراء تحويلات مرورية لتسيير حركة المرور ومنع تعطلها، وتم استئناف حركة المرور بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.