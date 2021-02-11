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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:45 ص
الدكتور أشرف اسماعيل
الدكتور أشرف اسماعيل
سارة سعودي - فاتن خديوي
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أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في بيان رسمي، عن حصول مصر على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية، والتي تعد أكبر منظمة دولية حيادية في مجال الجودة تعرف بأنها معتمد الجهات المعتمدة.

ويعد حصول مصر على هذا الاعتماد لمعايير المستشفيات بمثابة ضمانًا أن الاعتماد المصري للمستشفيات بالمعايير الصادرة عن الهيئة يلبي ويتوافق مع أعلى المعايير والمواصفات القياسية الدولية التي يتم تطبيقها على مستوى العالم، وتكريسا لجهود عدد كبير من الخبراء وشركاء النجاح.

وستعمل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف اسماعيل، على إعلان هذا الاعتماد خلال مؤتمر صحفي بحضور مندوب الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية في مصر يوم الخميس القادم؛ لعرض الشهادة الرسمية التي حصلت عليها مصر وما بذل من جهد للوصول إلى هذا الإنجاز برعاية ودعم القيادة السياسية في مصر من أجل الحصول على الشهادة.

يذكر أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، هى هيئة مستقلة أنشئت بموجب قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتأمين الصحي الشامل وتخضع للإشراف العام للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهى الجهة المنوطة بإصدار المعايير التي بتطبيقها تضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطن المصري طبقًا لمعايير الجودة والسلامة بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.

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