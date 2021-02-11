مصرع وإصابة 7 جراء انفجارين بإقليم ننجرهار الأفغاني

لقي شخصان مصرعهما وأصيب خمسة آخرون جراء انفجارين بإقليم "ننجرهار" في شرق أفغانستان.ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، الخميس عن مسؤولين قولهم - إن مدنيا واحدا لقي مصرعه وأصيب آخر جراء انفجار سيارة بضاحية "كاما"، فيما قتل شخص وأصيب أربعة آخرون جراء انفجار قنبلة على جانب الطريق بضاحية "بيهسود" بالإقليم ذاته.ولم تعلن أي جهة مسوليتها عن أي من التفجيرين حتى الآن.