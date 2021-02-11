الاحتلال يعتقل فلسطنيين من رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، فلسطنيين من قرية دير نظام شمال غرب رام الله والبيرة.وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطنيين ناصر صقر السوطي (18 عاما)، ومسلم داوود يحيى (18 عاما) بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما في دير نظام.