الأسهم الأوروبية ترتفع في بداية تعاملاتها

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم، لتظل على مسار اختتام الأسبوع على استقرار، إذ يتابع المستثمرون عن كثب وابلًا من تقارير أرباح الشركات لاستقاء مؤشرات عن وتيرة تعافي أنشطة الأعمال.وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% في التعاملات المبكرة، مع ارتفاع معظم القطاعات المدرجة عليه.وزاد سهم أسترازينيكا 1.3%، بعد أن تفوقت الشركة المنتجة للقاح مضاد لكوفيد- 19 على تقديرات مبيعات المنتجات الفصلية وتوقعت نمو الإيرادات في 2021.وصعد مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي 0.2%.