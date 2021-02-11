لعام ثالث.. محمد ناصف رئيسًا للمركز القومي لثقافة الطفل

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، قرارا بالتجديد للكاتب المسرحي محمد عبدالحافظ ناصف، للعمل رئيسا للإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة للعام الثالث على التوالي.وجاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.جدير بالذكر أن ناصف أدار 10 إدارات عامة وعالية فى الإدارة العليا منذ عام 2009 وحتى الآن منها فرع ثقافة القليوبية وإقليمى شرق الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ونائب ورئيس الهيئة العامة قصور الثقافة، ثم تم انتدابه للمجلس الأعلى للثقافة، وأدار أربع إدارات مركزية منذ 2015 وهى الشئون الأدبية والمسابقات، وشئون المجلس الأعلى للثقافة، والشعب واللجان الثقافية، وأخيرا المركز القومى لثقافة الطفل.أصدر ما يقرب من 40 كتابا فى المسرح والقصة القصيرة وأدب الطفل والترجمة والسيناريو، وفاز بعشر جوائز فى المسرح والقصة القصيرة والنقد وأدب الطفل والدراما التليفزيونية، وقدمت مسرحياته على خشبات القومى والهناجر وقصور الثقافة، كما قدم له التليفزيون المصرى مسلسلين هما "رمضان أبو صيام" و"حارة الموناليزا"، وتناولت الرسائل الجامعية الماجستير والدكتوراه وأبحاث ترقية الأساتذة المساعدين والأساتذة أعماله المسرحية للكبار وللأطفال.