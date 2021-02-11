إنشاء وحدة معالجة للمياه بالمدينة الجامعية بأسيوط

وقعت جامعة أسيوط اتفاقية تعاون مشترك سارية لمدة عام، بين الجامعة ومؤسسة مصر الخير وذلك لبدء تنفيذ مشروع وحدة معالجة المياه الرمادية بالمدينة الجامعية.واستقبلت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مدير مؤسسة مصر الخير الأستاذ محمد فراج، والأستاذ أحمد شوقي الكاشف، مدير عام العقود بالشؤون القانونية بجامعة أسيوط لمناقشة كيفية تفعيل هذه الاتفاقية.وأكدت نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على التعاون القائم والوطيد مع مؤسسة مصر الخير العريقة برئاسة فضيلة الدكتور على جمعة، رئيس المؤسسة، وأياديها البيضاء في كثير من المجالات داخل وخارج الجامعة.وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع مؤسسة مصر الخير على توليها إنشاء وحدة لمعالجة المياه الرمادية بالمبني ( ز ) بمدينة الجامعية البنين لجامعة أسيوط، من خلال تعاون الإدارة الهندسية بمؤسسة مصر الخير وبتمويل من البنك الأهلي، وتحت إشراف الشئون الهندسية للجامعة، مع قيام المؤسسة بتدريب المختصين على تشغيلها على أن تقوم الجامعة من جانبها بتقديم التسهيلات اللازمة خلال عملية الإنشاء وتولى مسئولية إدارة وحدة تحلية المياه.وفي سياق متصل أشاد مدير مؤسسة مصر الخير بأسيوط، بحرص إدارة الجامعة في تقديم الدعم الكامل للمؤسسة والمشاركة الفعالة لتعظيم الاستفادة، من كل قطرة مياه وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لإيجاد حلول للمشكلات المزمنة في مجالات المياه والطاقة.