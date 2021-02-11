التفتيش على 203 منشآت ذات الكثافة العمالية بالفيوم

قال علي أبو الحسن وكيل مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، إن المديرية تلقت خلال شهر يناير الماضي، 17 شكوى عمالية، تم تحويل شكوى منها للقضاء، بالإضافة إلى 16 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.وأضاف وكيل المديرية، أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 43 منشأة، وأسفر عن تحرير 11 محضر، وبحث 4 شكاوى في نفس المجال.وأشار، أن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بالتفتيش على 203 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.