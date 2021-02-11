رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التفتيش على 203 منشآت ذات الكثافة العمالية بالفيوم

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:38 ص
القوى العاملة
القوى العاملة
دعاء جابر
طباعة
قال علي أبو الحسن وكيل مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، إن المديرية تلقت خلال شهر يناير الماضي، 17 شكوى عمالية، تم تحويل شكوى منها للقضاء، بالإضافة إلى 16 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف وكيل المديرية، أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 43 منشأة، وأسفر عن تحرير 11 محضر، وبحث 4 شكاوى في نفس المجال.

وأشار، أن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بالتفتيش على 203 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.

موضوعات متعلقة

بطلقة في الرأس.. النيابة «تحاصر» المتهمين بقتل حمادة الفقير

«أمن الدقهلية» يكشف حقيقة وجود أزمة تموينية وغلق فرن عيش بقرية أوليلة

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

تحذير من سلالة «كنت» البريطانية: ستجتاح العالم

الصور

image description

إنشاء وحدة معالجة للمياه بالمدينة الجامعية بأسيوط

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

image description

إعادة العمل بفرع بنك الإسكندرية بمركز البداري بعد توقفه

image description

سحب وإخلاء 4 قطع أراضى مخالفة بدمياط

image description

جامعة دمياط تستعد للفصل الدراسي الثاني

الأكثر قراءة

مصدر بالصحة: «زايد» وجهت بحصر المراكز الطبية بالقرى لتطويرها

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 11-2-2021

بطلقة في الرأس.. النيابة «تحاصر» المتهمين بقتل حمادة الفقير

كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 107.3 مليون

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

الصين تكشف عن خطة لتطوير سياحة الجليد والثلج

برلين تكشف عن تفاصيل مهرجان «برليناله» في ظل كورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 11-2-2021

إرشادات جديدة فى أمريكا للوقاية من كورونا

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تصدر قرارًا بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بالشروق

لعام ثالث.. محمد ناصف رئيسًا للمركز القومي لثقافة الطفل

كوبا تدين استخدام الثقافة لأغراض تخريبية ضد الثورة

الليلة.. انطلاق حفلات عيد الحب بأوبرا القاهرة والإسكندرية