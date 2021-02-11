الاحتلال يخطر بهدم 5 مساكن ومنشآت شرق نابلس

أخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم 8 مساكن ومنشآت وخزان مياه في قرية عين شبلي شرق نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لـ«وفا»، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عين شبلي وأخطرت بهدم منزل وبركس وخزان مياه وتعود ملكيتها للمواطنين عائشة محمد، وابراهيم اشتية.وأضاف أن قوات الاحتلال اخطرت بهدم مسكنين وحظيرة اغنام وعريشة تعود ملكيتها للمواطن شحدة عبد ربه أبو كباش، وإزالة «كرفان» تعود ملكيته للمواطن نظام خضر.