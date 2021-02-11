ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة، في مستهل تعاملات اليوم الخميس، بدعم من عمليات شراء استباقية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وبعضًا من الأفراد.وارتفع المؤشر الرئيس «إي جي إكس 30» بنسبة 31. 0%، بما يعادل 36 نقطة، ليصل إلى مستوى 11581 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي «إي جي إكس 70 متساوى الأوزان» بنسبة 1.01%، بما يعادل 24.5 نقطة، ليسجل مستوى 2459 نقطة.وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا «إي جي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 82. 0%، بما يعادل 28 نقطة، ليصل إلى مستوى 3497 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 204 ملايين جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 76.6 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ نحو 7.5 ألف صفقة شراء وبيع.