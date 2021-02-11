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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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ميار شريف تودع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الخميس 11/فبراير/2021 - 10:35 ص
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خسرت بطلة التنس المصرية ميار شريف أمام منافستها السلوفينية كاجا جوفان 2-1 (6-3 ، 6-7 ، 6-3) في الدور الثاني ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس.
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