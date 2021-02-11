استمرار تطعيم الفرق الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر ضد كورونا

أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن حملات تطعيم الأطباء باللقاحات المضادة لفيروس كورونا مستمرة في مستشفيات العزل والحميات والصدر في المحافظات.وأوضح المصدر في تصريحات خاصة للدستور أن الدكتورة هالة زايد تتابع أولًا بأول مع وكلاء وزارة الصحة ومديري مستشفيات العزل والحميات والصدر مستجدات تطعيم الأطباء ومستجدات استقبال الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا.وأشار إلى أن زايد تعقد اجتماًعا يومًا بعد يوم عن طريق الفيديو كونفرانس، كما عقدت اجتماعا أمس بمدراء المستشفيات لمتابعة تسجيل إصابات كورونا، موضحا أن هناك انخفاضا كبيرا في أعداد الإصابات التي يتم تسجيلها بالفيروس في المحافظات.وحذر المصدر من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في ظل انخفاض أعداد الإصابات، مؤكدًا أن نسبة إشغال الرعايات المركزة في كافة المستشفيات لا تتجاوز الـ 30%.