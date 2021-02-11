ظهر في «الكيت كات» و«الإمام الغزالي» آخر أعماله.. من هو عباس منصور؟

أعلن الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، مساء أمس الأربعاء، وفاة الفنان منصور، مؤكدا تشييع جثمانه، اليوم الخميس، من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر.وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن عباس منصور.- الفنان الراحل عباس منصور ممثل مصرى تليفزيونى عمل فى بعض الأفلام السينمائية.- بدأ نشاطه الفنى فى الثمانينيات ودائما ما يقوم بدور رجل الأمن في أعماله الفنية.- ومن أعماله بالتلفزيون مسلسل "رفاعة الطهطاوى" عام 1385 و"عمر بن عبد العزيز"عام 1995.- ظهر فى دور ضابط المباحث فى فيلم "الكيت كات" عام 1991.- كانت آخر أعماله مسلسل الإمام الغزالي الذي تم عرضه في رمضان 2012.