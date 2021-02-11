«القوى العاملة»: تعيين 509 شباب بالفيوم خلال يناير

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، 509 شباب، من بينهم 2 شباب من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1812 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 331 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة، وذلك خلال شهر يناير الماضي.وأشار الوزير، في بيان اليوم الخميس، إلى أن المديرية قامت في مجال العمالة غير المنتظمة بصرف منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 25 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ12 عاملًا، و1170 جنيه رعاية صحية لـ6 عمال، فضلًا عن تسجيل 111 عاملًا جديد بالمنظومة.